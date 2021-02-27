Известная подопечная Потапа Мишель Андраде подразнила поклонников идеальными изгибами

Как сообщает Politeka.net певица Мишель Андраде показала, как проводит свой выходной день. В сторис на Инстаграм девушка обнародовала кадры после тренировки со своей подружкой.

Девушки позировали перед зеркалом в тренажерном зале, они пританцовывали и повилял пятой точкой потершись друг о друга.

Мишель сказала: "А мы не только на растяжки ходим. Накачали свои ж*почки", - нараспев проговорила знаменитость.

Девушки успели также покуражиться пока видео не закончилось.

На Мишель была растянутая майка поверх спортивного топа и синие спортивные леггинсы, а на ее подружке – розовое худи и черные леггинсы.

Обе девушки не стесняясь показали свои достопримечательности, да им и нечего скрывать, фигурки у обеих – просто загляденье.

Стоит сказать, что Мишель Андраде часто сравнивают с Настей Каменских, однако, отвечая на вопросы поклонников, не тревожит ли ее данный факт, девушка заявила, что несмотря на внешнее сходство, у каждой из артисток свой путь.

Мишель в последнее время попробовала себя в роли ведущей «Орла и решки», отправившись в Боливию, где живет отец и родственники девушки.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде в вульгарном топике показала больше, чем планировала.

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа показала пример, как сохранять спортивную форму: кадры из тренажерного зала.

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