Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась фигурой в спортивном костюме

Звезда продемонстрировала формы, снимая себя в зеркале, пишет Politeka.net. Артистка активно публикует в Инстаграм различные кадры своего времяпрепровождения.

В этот раз звезда показала, как выглядит в стильном черном спортивном костюме. Андраде присела на корточки, расставив ножки. Она выпятила ягодицы, обтянутые тканью.

Облегающей топ отлично подчеркнул пышную грудь и тонкую талию.

Красотка распустила волосы, и наведя камеру на зеркало, потрясла ягодицами.

Прекрасная Мишель была в удобных кроссовках.

Певица обращалась к стилисту, Кристине Алексийчук, которая тоже немного подвигалась на камеру, а потом Мишель встала и обняла приятельницу за плечи.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Отметим, Мишель Андраде занимается спортом, чтобы поддержать свою фигуру в идеальной форме.

Звезда любит рано просыпаться, ведь так считает себя более продуктивной. Кроме того, днем она предпочитает подремать.

Звезда считает, что чем больше уделяешь внимание качественному сну и хорошему питанию, тем здоровее будешь.

Самыми идеальными упражнениями артистка считает вакуум по утрам — для пресса; приседания — для накаченной и красивой попы; упражнения с гантелями — для плеч.

Также красотка любит танцы, ведь они держат в тонусе и раскрепощают.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".