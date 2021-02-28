Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась фигурой в спортивном костюме
Звезда продемонстрировала формы, снимая себя в зеркале, пишет Politeka.net. Артистка активно публикует в Инстаграм различные кадры своего времяпрепровождения.
В этот раз звезда показала, как выглядит в стильном черном спортивном костюме. Андраде присела на корточки, расставив ножки. Она выпятила ягодицы, обтянутые тканью.
Облегающей топ отлично подчеркнул пышную грудь и тонкую талию.
Красотка распустила волосы, и наведя камеру на зеркало, потрясла ягодицами.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
Драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"
Сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет: "Мы хотели сохранить интригу, но..."
"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии
Прекрасная Мишель была в удобных кроссовках.
Певица обращалась к стилисту, Кристине Алексийчук, которая тоже немного подвигалась на камеру, а потом Мишель встала и обняла приятельницу за плечи.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Отметим, Мишель Андраде занимается спортом, чтобы поддержать свою фигуру в идеальной форме.
Звезда любит рано просыпаться, ведь так считает себя более продуктивной. Кроме того, днем она предпочитает подремать.
Звезда считает, что чем больше уделяешь внимание качественному сну и хорошему питанию, тем здоровее будешь.
Самыми идеальными упражнениями артистка считает вакуум по утрам — для пресса; приседания — для накаченной и красивой попы; упражнения с гантелями — для плеч.
Также красотка любит танцы, ведь они держат в тонусе и раскрепощают.
Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.
Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.
Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".