Известная певица Мишель Андраде похвасталась зажигательным видео с пончиками на разносе

Как сообщает Politeka.net, подопечная Потапа, известная певица Мишель Андраде, которая спелась с Позитивом настолько, что снялась с ним не только в клипе, нои как ведущие в украинской версии "Орла и решки", показала свои пончики в сторис на Инстаграм, и станцевала с ними (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Молоденькая девушка появилась на кадрах со спины. Она танцует под трек "Love you like song" которую в оригинале исполняет певица Selena Gomez.

Мишель в коротеньком пиджаке и мини-юбке. Пиджак девушка скидывает с плеча, демонстрируя идеальные изгибы в черном изысканном топике. Образ дополняют ботильоны на каблуке и колготки в сеточку.

Мишель покружилась с подносом на котором лежали в рядочек выставленные пончики, предложив переходить и смотреть ее на TikTok.

Стоит сказать, что Мишель превосходно выглядит. Ее фигурка идеальна, тем более известно, что девушка постоянно тренируется в спортзалах, на тренажерах и даже с гирями.

Красотка завораживает поклонников, не слишком волнуясь о том, что кроме армии фанатов имеет также армию хейтеров, пытающихся вывести ее из равновесия.

"У каждого свой путь", считает красотка, отвечая на провокационные вопросы.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде впечатлила позой, похваставшись ягодицами на камеру: "Прекрасная Мишель".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде пошалила с подружкой в спортзале, засветив идеальную фигурку: "Мы не только…".

Также Politeka писала, что Позитив дерзко затроллил ненакрашенную Каменских с зубной щеткой, Потап оценит: "Когда копия лучше оригинала".