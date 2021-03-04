Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала свою тренировку

Звезда занимается спортом, поэтому ее формы выглядят просто восхитительно, пишет Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала кадры в сторис Инстаграм своей тренировки.

Андраде надела обтягивающий топик, который подчеркнул ее грудь. А также звезда натянула лосины, отлично подчеркнувшие ее упругие ягодицы.

Мишель прыгала в кроссовках, убрав волосы в высокий хвост.

Артистка потела выполняя одни из самых нелегких упражнений, в том числе с мячиком, гирей и грушей.

Упражнение с мячом особо понравилось певице.

"Это мое самое любимое упражнение за сегодня! Агрессия, которая была внутри, ушла!", - написала Мишель.

Красотка поблагодарила своего тренера.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде не только занимается спортом, но также активно ухаживает за кожей.

Так, артистка, обожает пользоваться кремами для различных частей тела, особенно, если они имеют приятный запах.

Кроме того, поддержать кожу и свое состояние в целом в нормальном состоянии звезде помогает рацион и сон.

Артистка пытается слушать свой организм и выбирать соответствующую пищу. При этом красотка не отказывается от определенных продуктов, но питается осознанно. То есть не ест все подряд, поэтому имеет идеальную кожу.

В частности, Мишель употребляет минимальное количество сахара, а во связке со спортом ей удается сохранять хорошее настроение.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

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