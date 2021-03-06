Популярная украинская певица Мишель Андраде покрутилась на камеру во время соблазнительного танца в джинсах

Мишель является активным пользователем сети, поэтому постоянно публикует новые записи в "Тик-ток" и "Инстаграм", чтобы быть в тренде. Недавно девушка решила записать несколько пикантных роликов в новом весеннем образе.

Для демонстрации похудевшей и подтянутой в целом фигуры Мишель примерила светлые джинсы с высокой посадкой без принтов, а также короткий белый топ на пуговицах с длинными рукавами. Волосы девушка оставила распущенными, но сделала легкий макияж и дополнила лук серьгами.

Яркие движения на камеру с тряской форм не остались без внимания, ведь девушка показала настоящую себя, веселящуюся под музыку.

На следующих кадрах Андраде, как и многие пользователи это социальной сети, решила просто станцевать под чужую песню. При этом девушка не постеснялась показать довольно грубый образ.

«Идеальная, шикарная, прекрасная Мишель», «Вы похудели», «Лучшая, давай еще!», «Очень красивая», «Мишель, передай привет», «Бандитка», «Красотка», Ты идеальная», - пишут поклонники певицы под ее видео.

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