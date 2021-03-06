Популярная украинская певица Мишель Андраде покрутилась на камеру во время соблазнительного танца в джинсах

Мишель является активным пользователем сети, поэтому постоянно публикует новые записи в "Тик-ток" и "Инстаграм", чтобы быть в тренде. Недавно девушка решила записать несколько пикантных роликов в новом весеннем образе.

@mishvirmish

Няяуууу🍒

♬ Me so bad - Kristina Si

Для демонстрации похудевшей и подтянутой в целом фигуры Мишель примерила светлые джинсы с высокой посадкой без принтов, а также короткий белый топ на пуговицах с длинными рукавами. Волосы девушка оставила распущенными, но сделала легкий макияж и дополнила лук серьгами.

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Яркие движения на камеру с тряской форм не остались без внимания, ведь девушка показала настоящую себя, веселящуюся под музыку.

На следующих кадрах Андраде, как и многие пользователи это социальной сети, решила просто станцевать под чужую песню. При этом девушка не постеснялась показать довольно грубый образ.

@mishvirmish

На днях обещаю вам ахххуууе😁😁ный переход🔥

♬ Pesetas - Rilès

«Идеальная, шикарная, прекрасная Мишель», «Вы похудели», «Лучшая, давай еще!», «Очень красивая», «Мишель, передай привет», «Бандитка», «Красотка», Ты идеальная», - пишут поклонники певицы под ее видео.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".