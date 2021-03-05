Популярная украинская певица Мишель Андраде показала на камеру свою дерзкую сторону

Юная красотка, продюсированием которой занимается Потап, поделилась новым коротким видео на своей странице в Тикток. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Андраде, как и многие пользователи это социальной сети, решила просто станцевать под чужую песню. При этом девушка не постеснялась показать довольно грубый образ.

Для видео Мишель примерила светлые голубые джинсы с высокой посадкой, а также соблазнительный белый топик с просвечивающейся тканью, под которой проглядывается лифчик. Дополнили образ певицы длинные сережки и практически незаметный глазу макияж.

При этом, для такого нежного образа Андраде выбрала довольно грубую песню. Девушка ритмично двигается под музыку, а затем показывает на камеру средний палец. Впрочем, певица почти сразу же постеснялась этого жеста, засмеялась и смущенно прикрыла лицо рукой.

Впрочем, ее поклонникам кадры явно понравились. Они тут же засыпали исполнительницу лайками и комплиментами в комментариях. Наблюдательные фанаты при этом заметили, что красотка похудела.

«Идеальная, шикарная, прекрасная Мишель», «Вы похудели», «Лучшая», «Очень красивая», «Мишель, передай привет», «Бандитка», «Красотка», Ты идеальная», - пишут поклонники певицы под ее видео.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

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