Популярная украинская певица Мишель Андраде показала на камеру свою дерзкую сторону
Юная красотка, продюсированием которой занимается Потап, поделилась новым коротким видео на своей странице в Тикток. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах Андраде, как и многие пользователи это социальной сети, решила просто станцевать под чужую песню. При этом девушка не постеснялась показать довольно грубый образ.
Для видео Мишель примерила светлые голубые джинсы с высокой посадкой, а также соблазнительный белый топик с просвечивающейся тканью, под которой проглядывается лифчик. Дополнили образ певицы длинные сережки и практически незаметный глазу макияж.
При этом, для такого нежного образа Андраде выбрала довольно грубую песню. Девушка ритмично двигается под музыку, а затем показывает на камеру средний палец. Впрочем, певица почти сразу же постеснялась этого жеста, засмеялась и смущенно прикрыла лицо рукой.
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Впрочем, ее поклонникам кадры явно понравились. Они тут же засыпали исполнительницу лайками и комплиментами в комментариях. Наблюдательные фанаты при этом заметили, что красотка похудела.
«Идеальная, шикарная, прекрасная Мишель», «Вы похудели», «Лучшая», «Очень красивая», «Мишель, передай привет», «Бандитка», «Красотка», Ты идеальная», - пишут поклонники певицы под ее видео.
Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.
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