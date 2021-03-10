Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, удачно перевоплотилась из домашней девочки в роковую красотку

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось видео, снятое для молодежной сети Тик Ток. На видео Мишель показала яркое перевоплощение. Сначала она позировала возле зеркала в домашней одежде, без макияжа и прически.

В один момент на экранах появилась роковая красотка. Мишель предстала перед камерой с ярким макияжем. На ней был надет черный тесный корсет, который подчеркнул ее выразительный бюст. Девушка покрутилась, пленив своим новым образом.

«Ля какая, ля какая», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, Мишель Андраде всего 24 года. Ее заметили продюсеры во время кастинга на «Х-фактор», в финал которого она не прошла. Зато певица стала работать с продюсерским центром «Мозги», который сделал ее знаменитой.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде призналась, что никогда не будет встречаться с человеком, который не связан с шоу-бизнесом. По мнению певицы, такой человек не сможет полностью понять ее. Известно, что артистка долгое время встречалась с певцом Никитой Ломакиным, с которым познакомилась на «Х-факторе».

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