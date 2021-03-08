Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе в гарячому образі

На фото Мішель була в наряді з ниточками, які притискали пишний бюст красуні. Зірка розвернулася боком, показуючи фігуру, а очі закрила від задоволення. Дівчина залишила волосся розпущеним, що додало особливого шарму кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вітаю вас милі

З весняним святом.

Випромінюйте тепло, даруйте багато любові собі і оточуючим, надихайтеся, веселіться, танцюйте, якщо відчувати, то тільки на максимум! Дозволяйте собі сьогодні все, і трохи більше.

завжди пам'ятайте, що ми сильні!

Все в нас є!

З нашим святом милі дамочки", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна", " зі святом! Щастя тобі, здоров'я і взаємної любові!", "Сестричка красива)", "зі святом"," і тебе, ведмедик, зі святом"," така красива"," Прекрасна богиня", " спасибі велике. И тебя. Чекаємо новий весняний хіт від тебе".

Ми писали, що співачка Мішель Андраде, підопічна продюсера Потапа, показала, як над нею поворожив стиліст-перукар.

Гаряча брюнетка любить епатувати публіку зухвалими образами, тому не дивно, що вона вирішила підкреслити свою індивідуальність яскравим перетворенням.

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