Популярна українська співачка Мішель Андраде показала на камеру свою зухвалу сторону

Юна красуня, продюсуванням якої займається Потап, поділилася новим коротким відео на своїй сторінці в Тікток. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Андраде, як і багато користувачів це соціальної мережі, вирішила просто станцювати під чужу пісню. При цьому дівчина не посоромилася показати досить грубий образ.

Для відео Мішель приміряла світлі блакитні джинси з високою посадкою, а також спокусливий білий топік з просвічується тканиною, під якою проглядається ліфчик. Доповнили образ співачки довгі сережки і практично непомітний оку макіяж.

При цьому, для такого ніжного образу Андраде вибрала досить грубу пісню. Дівчина ритмічно рухається під музику, а потім показує на камеру середній палець. Втім, співачка майже відразу ж посоромилася цього жесту, засміялася і збентежено прикрила обличчя рукою.

Втім, її шанувальникам кадри явно сподобалися. Вони тут же засипали виконавицю лайками і компліментами в коментарях. Спостережливі фанати при цьому помітили, що красуня схудла.

"Ідеальна, шикарна, прекрасна Мішель", "ви схудли", "Краща", "дуже красива", "Мішель, передай привіт", "Бандитка", "красуня", ти ідеальна", - пишуть шанувальники співачки під її відео.

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