Співачка Мішель Андраде, підопічна продюсера Потапа, показала, як над нею поворожив стиліст-перукар

Як передає Politeka.net, 24-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала свою нову зовнішність.

Гаряча брюнетка любить епатувати публіку зухвалими образами, тому не дивно, що вона вирішила підкреслити свою індивідуальність яскравим перетворенням.

Так, задоволена Мішель сиділа в кріслі й терпляче чекала, коли майстер закінчить. Красуня, судячи з усього, оновила яскраво-рожевий колір декількох пасом.

Дівчина в кінці похвалилася перетворенням, побалувавшись на камеру. Зокрема, вона поклала локони на губи, ніби пишні вуса. Неслухняне волосся ніяк не хотіло залишатися на місці. Стиліст допомагав їй в цьому, попросивши, "підняти" губи ще трохи вгору. Коли, нарешті, вийшло, Мішель вимовила:"Нормально, я схожа на рагу". Потім дівчина заливисто розсміялася.

Раніше ми розповідали, Мішель поділилася в TikTok новим відео, в якому спокусила запальним танцем. Зірка постала в світлих джинсах з високою талією і короткому білому топі на ґудзиках з довгими рукавами. Волосся дівчина залишила розпущеним, але зробила легкий макіяж та доповнила лук сережками.

Яскраві рухи на камеру з "тряскою" форм не залишилися без уваги, адже дівчина показала справжню себе, яка веселиться під музику.

"Ідеальна, шикарна, прекрасна Мішель", "ви схудли", "Краща, давай ще!", "Дуже красива», «Мішель, передай привіт», «Бандитка», "красуня", "ти ідеальна", - писали шанувальники.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.

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