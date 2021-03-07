Певица Мишель Андраде, подопечная продюсера Потапа, показала, как над ней поколодовал стилист-парикмахер

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала свою новую внешность.

Горячая брюнетка любит эпатировать публику вызывающими образами, поэтому неудивительно, что она решила подчеркнуть свою индивидуальность ярким преображением.

Так, довольная Мишель сидела в кресле и терпеливо ждала, когда мастер закончит. Красотка, судя по всему, обновила ярко-розовый цвет нескольких прядей.

Девушка в конце похвасталась преображением, побаловавшись на камеру. В частности, она уложила локоны на губы, будто пышные усы. Непослушные волосы никак не хотели оставаться на месте. Стилист помогал ей в этом, попросив, "поднять" губы еще немного вверх. Когда, наконец, получилось, Мишель произнесла: "Нормально, я похожа на рагу". Затем девушка заливисто рассмеялась.

Ранее мы рассказывали, Мишель поделилась в TikTok новым видео, в котором соблазнила зажигательным танцем. Звезда предстала в светлых джинсах с высокой талией и коротком белом топе на пуговицах с длинными рукавами. Волосы девушка оставила распущенными, но сделала легкий макияж и дополнила лук серьгами.

Яркие движения на камеру с "тряской" форм не остались без внимания, ведь девушка показала настоящую себя, веселящуюся под музыку.

«Идеальная, шикарная, прекрасная Мишель», «Вы похудели», «Лучшая, давай еще!», «Очень красивая», «Мишель, передай привет», «Бандитка», «Красотка», "Ты идеальная", - писали поклонники.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

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