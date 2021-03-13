Популярная украинская певица Мишель Андраде показала соблазнительные движения в откровенном образе

24-летняя красотка боливийского происхождения, которую продюсирует Потап, сумела завоевать сердца украинцев благодаря своим вокальным данным и яркому образу. Девушка активно ведет страницы в соцсетях и любит радовать поклонников новыми фото и видео. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Мишель поделилась дерзким роликом в своем ТикТоке.

Как и многие видео в этой соцсети, ролик оказался очень коротким и без особого сюжета. На нем Андраде соблазнительно двигается под зарубежную песню. Девушка кокетливо посылает в камеру поцелуйчики и делает руками «кошачьи» движения.

Внимание к себе тут же привлекает наряд певицы, который оказался очень вызывающим, даже для нее. Так, Андраде выступает в голубых штанах необычного кроя, а также кофточке «мятного цвета» на завязках. При этом, под ней не оказалось белья, что придает образу певицы пикантную нотку.

Дополнили наряд Андраде стильные голубые очки и украшения на шее.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее видео.

«Мишка! Кайф!», «Вай молодца», «Суперская», «Красавица», «Просто огонь», «аааа какая кайфовая», «Богиня», «Круто», - пишут люди в комментариях к видео.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде показала свою молодую красотку-маму: "К-конкуренция!".

Как сообщала Politeka, Позитив выдал, что не может забыть Дорофееву, Андраде будет ревновать: «Мои мысли…».

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде пленила роковой красотой в тесном корсете: «Ля какая…»