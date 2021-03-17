Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вразила наповал відвертим кадром

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок із зіркою. Мішель була одягнена в дуже пікантну сукню. Красуня одягла біле вбрання з неймовірно глибоким декольте. Вона спустила сукню з плечей, ледь не впустивши свій бюст. Видовище вийшло неймовірно спокусливим. Незважаючи на те, що сама Мішель дуже худенька і струнка красуня, її форми вразять будь-кого.

"Всім класного дня!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Мішель красуня", «шикарна», "пекуча", "пів царства мені і її на додачу)) чумачечую..)) Принада.. Як космос", "Андраде, пішли на каву", "до чого ж прекрасна, слів не підібрати", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде показала, як підтримує свою фігуру в тонусі. Яскрава красуня буквально потіє в спортзалі, оскільки зірки завжди повинні радувати зовнішнім виглядом. У себе в сторіс Андраде показала одну з вправ на проблемну зону і продемонструвала себе у всій красі. Співачка була одягнена в насиченого кольору лосини оригінального дизайну.

Нагадаємо, що спекотна підопічна Потапа Андраде відчинила кофтинку, подражнивши формами без білизни і грацією кішечки: "Вай, молодець".

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Мішель Андраде дозволила розсунути свої ніжки молодому красеню: "так!".

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде вдало підкреслила бюст, розбурхавши танцями:"ти сяєш".