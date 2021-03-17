Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, сразила наповал откровенным кадром

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок со звездой. Мишель была одета в очень пикантное платье. Красотка надела белый наряд с невероятно глубоким декольте. Она спустила платье с плеч, едва не уронив свой бюст. Зрелище получилось невероятно соблазнительным. Несмотря на то, что сама Мишель очень худенькая и стройная красотка, ее формы впечатлят любого.

«Всем классного дня!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Мишель красотка», «Шикарная», «Жгучая», «Пол царства мне и её в придачу)) чумачечюю..)) Прелесть.. Как космос», «Андраде, пошли на кофе», «До чего же прекрасна, слов не подобрать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде показала, как поддерживает свою фигуру в тонусе. Яркая красотка буквально потеет в спортзале, поскольку звезды всегда должны радовать внешним видом. У себя в сторис Андраде показала одно из упражнений на проблемную зону и продемонстрировала себя во всей красе. Певица была одета в насыщенного цвета лосины оригинального дизайна.

Напомним, что знойная подопечная Потапа Андраде распахнула кофточку, подразнив формами без белья и грацией кошечки: "Вай, молодца".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Мишель Андраде позволила раздвинуть свои ножки молодому красавцу: "Да!".

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде удачно подчеркнула бюст, взбудоражив танцами: "Ты сияешь".