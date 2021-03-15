Відома співачка підопічна Потапа Мішель Андраде прийняла виклик, і вразила з перших нот, скопіювавши світову знаменитість

Як передає Politeka.net у своєму акаунті Instagram співачка розмістила невелике відео, яке вразило шанувальників з перших нот. Однак цього разу співала не Мішель, а Jesper Lund свій хіт Diamonds, а Мішель Андраде тільки "ліпсила".

"Я приймаю ліпсінкбатл_челендж і стаю учасником шоу",- зізналася Мішель.

Вона кинула виклик Сніжані і Сергію Бабкіним, дівчині-блогеру Аліні, і актрисі Даші Рибак, а також "кварталівцю" Руслану Ханумаку.

У своєму відео Мішель чудово встигала за співачкою повторювати слова і повністю увійшла в образ Jesper.

Для відео українська співачка болівійського Походження одягла білу кофтинку під горло, і використовувала фільтр, щоб прикрасити свій виступ і зробити його більш барвистим.

Також Мішель звернулася до українців, щоб вони приєднувалися до челенджу: "пародіюйте спів зірок, встигайте за словами пісні, копіюючи міміку і жести улюблених артистів. Діліться своїми пародіями в соціальних мережах, ставте хештеги і відзначайте сторінку шоу", - підсумувала знаменитість.

Шанувальники Мішель і колеги, із задоволенням подивилися, як Мішель "ліпсить" і залишили за кілька хвилин безліч коментарів, смайликів і захоплених відгуків.

"Прекрасна❤️❤️", "Ох ти блін 😍 😍 😍 😍 🔥 🔥 ", "Ваууу❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ти сяєш 💫"," 😍 😍 😍 😍 😍 "

Нагадаємо, що підопічна Потапа Мішель Андраде хвалилася схудлою фігурою у вузьких лосинах: "Маленька богиня"

Як повідомляла Politeka, спекотна підопічна Потапа Андраде розпахнула кофтинку, подражнивши формами без білизни і грацією кішечки: "Вай, молодця"

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде в прозорому боді приголомшила новим образом і непристойним жестом: "Як і обіцяла..."