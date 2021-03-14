Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала насыщенную тренировку в спортзале
Подопечная Алексея Потапенко старается вести себя довольно скромно и сдержанно на съемках телепередач и на сцене, даже во время выступления, если другого не требует ее песня. В остальное время девушка ничем не отличается, стараясь показывать настоящую себя.
Недавно же Мишель показала, как поддерживает фигуру в форме и подтягивает ноги, готовясь к летнему сезону. В насыщенного цвета лосинах оригинального дизайна, девушка выполнила одно из упражнений на проблемную зону и продемонстрировала себя во всей красе.
По словам Андраде, ее секрет красоты прост: режим дня, йога и минимум сахара в рационе. Это то, что дает правильный настрой. Также девушка обеспокоена своим режимом сна, ведь это сбивает ее ритм в целом.
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По словам молодой певицы, за питанием она сильно не следит, просто не смешивает разные продукты и выбирает более-менее полезную еду, за что кожа говорит ей «спасибо».
Также до этого девушка поделилась ярким фото, на котором позировала в наряде с ниточками, которые прижимали пышный бюст красотки. Звезда развернулась боком, показывая фигуру, а глаза закрыла от удовольствия. Девушка оставила волосы распущенными, что добавило особого шарма кадру.
"Шикарная", "С праздником! Счастья тебе, здоровья и взаимной любви!", "Сестричка красивая) маленькая богиня", "С праздником", "И тебя, Мишка, с праздником", "Такая красивая", "Прекрасна богиня", "Спасибо большое. И тебя. Ждём новый весенний хит от тебя", - ответили фанаты.
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