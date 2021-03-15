Известная певица подопечная Потапа Мишель Андраде приняла вызов, и поразила с первых нот, скопировав мировую знаменитость

Как передает Politeka.net в своем аккаунте Инстаграм певица разместила небольшое видео, поразившее поклонников с первых нот. Однако в этот раз пела не Мишель, а Jesper Lund свой хит Diamonds, а Мишель Андраде только "липсила".

"Я принимаю липсинкбатл_челендж и становлюсь участником шоу", - призналась Мишель.

Она бросила вызов Снежане и Сергею Бабкиным, девушке - блогеру Алине, и актрисе Даше Рыбак, а также "кварталовцу" Руслану Ханумаку.

В своем видео Мишель чудесно успевала за певицей повторять слова и полностью вошла в образ Jesper.

Для видео украинская певица боливийского происхождения надела белую кофточку под горло, и использовала фильтр, чтоб украсить свое выступление и сделать его более красочным.

Также Мишель обратилась к украинцам, чтобы они присоединялись к челенджу: "пародируйте пение звезд, успевайте по словам песни, копируя мимику и жесты любимых артистов. Делитесь своими пародиями в социальных сетях, ставьте хэштеги и отмечайте страницу шоу", - подытожила знаменитость.

Поклонники Мишель и коллеги, с удовольствием посмотрели, как Мишель "липсит" и оставили за несколько минут множество комментариев, смайликов и восторженных отзывов.

"Прекраснаяяяя❤️❤️", " Ох ты блин😍😍😍😍🔥🔥", " Ваууу❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ты сияешь 💫", "😍😍😍😍😍"

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