Популярна українська співачка Мішель Андраде показала спокусливі рухи у відвертому образі

24-річна красуня болівійського походження, яку продюсує Потап, зуміла завоювати серця українців завдяки своїм вокальним даним і яскравому образу. Дівчина активно веде сторінки в соцмережах і любить радувати шанувальників новими фото і відео. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Мішель поділилася зухвалим роликом у своєму Тіктоку.

Як і багато відео в цій соцмережі, ролик виявився дуже коротким і без особливого сюжету. На ньому Андраде спокусливо рухається під зарубіжну пісню. Дівчина кокетливо посилає в камеру поцілунки і робить руками «котячі» руху.

Увагу до себе тут же привертає наряд співачки, який виявився дуже зухвалим, навіть для неї. Так, Андраде виступає в блакитних штанях незвичайного крою, а також кофтині «м'ятного кольору» на зав'язках. При цьому, під нею не виявилося білизни, що надає образу співачки пікантну нотку.

Доповнили наряд Андраде стильні блакитні окуляри і прикраси на шиї.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її відео.

"Мишко! Кайф!", "Вай молодця", "Суперська", "красуня", "просто вогонь", "Аааа яка кайфова", "Богиня", "Круто", - пишуть люди в коментарях до відео.

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