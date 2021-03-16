На одному з українських телеканалів йде шоу "Маска" яке інтригує глядачів, адже потрібно дізнатися, хто ховається в тому чи іншому костюмі

Зоряні детективи продовжують вгадувати особистостей, що ховаються під масками, передає Politeka.net. Цього разу Андрій Данилко вирішив розібратися, хто ж виступає в костюмі Циклопа. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

В результаті детектив навіть трохи осоромився, а над ним по-доброму посміялися його колеги Олег Винник, Dzidzio, Оля Полякова і Настя Каменських.

Данилко встав з телефоном в руці наміряючись дізнатися, хто така співачка Мішель Андраде, яка, можливо, виступає в костюмі Циклопа.

Артист зайшов в Instagram і став шукати співачку: "якась Мішвермішель? Що це таке?",- поцікавився Андрій Данилко і тут же нарвався на сміх. Його поправили колеги.

"Дайте півгодини людині!",- посміхаючись, сказала Полякова.

"Коли твоя мама вперше зайшла на чиюсь сторінку в Instagram", - підписали кадри автори поста.

За півгодини публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.

"У Данилка зір поганий, не дуже смішно...", "Лінзи, окуляри, врешті-решт операція лазерна ((блін не смішно", "у нього стоїть планшет на столі ,Ось Я не можу зрозуміти у нього близько або далеко не бачить", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в наступному ефірі всіх здивує Андрій Данилко.

На зауваження великого і пухнастого Циклопа: "ви такий серйозний", артист почне несамовито тискати героя.

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