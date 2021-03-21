Участник 11-го сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который встречался с певицей Мишель Андраде, показал свою возлюбленную
Оба артиста, Мишель Андраде и Никита Ломакин, побывали в шоу "Липсинк батл", пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В третьем выпуске названного проекта певица предстала в образе Рики Мартина и исполнила его хит "Livin' La Vida Loca". По словам украинской исполнительницы, в роле мужчины ей было нелегко.
Как отметила Мишель, она привыкла двигаться соблазнительно, как свойственно девушке, но мужчины двигаются иначе.
На сцене красотка выступала с подтанцовкой, а в качестве поддержки пришел ее экс-бойфренд, который поделился личным. Оказывается, одной из танцующих девушек является герлфренд Никиты.
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«Блондинка справа», - уточнил певец.
Видео выступления Андраде на Ютубе собрало почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.
"Потап не прогадал с Мишель ! Талантливая девчонка!", "Лучшее выступление за вечер! Мишель Богиня", "Умничка, талантливая девочка,Лёша молодец что помогает ей пробиться ,таланту нужна помощь", " Это уже не Мишель, а Майкл😆", "Очень смешно) Особенно этот блуждающий торс)))", " Что тут ещё можно сказать - БРАВО!! БРАВИСИМО!!! НА БИС!!!! 👍😁", - написали пользователи сети.
Напомним, Мишель Андраде и Никита Ломакин познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. Пара провстречалась пять лет.
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