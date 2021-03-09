Участник 11-го сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который прославился после участия в "Х-факторе" на свой манер поздравил девушек с Международным женским днем

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал фото в майке и шляпе, которое демонстрирует красивое накачанное тело певца. Шляпа надвинута на глаза, голова опущена, образ вышел очень обворожительный и притягательный.

Никита на фото стоит в пол оборота. Видны его мускулистые руки и тело покрытое тату. Небритый, с приоткрытыми губами, Никита создает образ настоящего мачо. В посте Никита креативно поздравил всех девочек с Днем 8 Марта.

"С праздником вас девочки! Скажу честно, мир без вас представить сложно... просто на секунду включите фантазию 😞 это был бы кошмар... не хотел бы оказаться в мире, где нет ни одной девушки, тем более если на мне Эта одежда 🙄. Прошу вас🙏🏽 Будьте счастливы! Сияйте! А мы сделаем все, чтобы видеть вас такими всегда🥀🖤", - написал певец.

Поклонницы взвизгнули, от увиденного наверняка больше нежели от прочитанного, и написали Никите множество комментариев с благодарностью.

"Вау,тут без слов 💞", "Спасибо🛸", "Аоаоа, спасибо дорогой😍🤤", "Дякую сонечко❤️😍 Фоточка бомба🔥🔥🔥", "Мамин Ковбой", "Спасибо, большое за поздравление)😊😊😊😍😍😍😘😘😘❤❤❤💞💞💞", "Привітання вогонь🔥 як і Ломакін Нікіта 🔥🔥🔥", "Спасибо большое❤️", - отозвались девушки в комментариях.

Напомним, что экс-возлюбленный Мишель Андраде поиздевался над тренером «Голосу країни»: «Страдает фигней…».

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