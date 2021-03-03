Участник 11-го сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который известен своим участием в «Х-факторе» и романом с певицей Мишель Андраде, отличился пародиями на своего наставника

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось видео сторис Никиты, в которых он обыгрывал песню Тины Кароль «Скандал». Как известно, на «Голос країни» Ломакин выбрал именно команду Тины, с которой и продолжит добиваться успеха.

На свежем видео артист изобразил, как звучала бы песня «Скандал», если бы ее пели Валерий Меладзе, Джастин Бибер, Джеймс Артур и другие звезды. Всего Ломакину удалось записать шесть пародий.

«Песня "Скандал" голосами разных исполнителей от @nikitalomakinofficial. Какое исполнение вам понравилось больше всего?», - подписали подборку авторы аккаунта.

В комментариях мнение по поводу исполнения песни разделилось. Одним пародия понравилась, а другие раскритиковали парня за насмешки над своим наставником.

«Меладзе конечно!», «Очень классно! Бибера вообще не отличишь», «Джеймс Артур больше похоже на Нилетто», «Это шедевр!», «только Тины...», «Нет слов», «Ужас», «лучше бы занимался своим репертуаром...творчеством....страдает фигней...», - пишут пользователи сети.

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