Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який кілька років зустрічався зі співачкою Мішель Андраде, показав, в чому секрет його відмінної фізичної форми
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував кілька відео, знятих в тренажерному залі. Ломакін дуже змінився з часів його участі в "Х-факторі". Одна з головних причин цього перетворення-заняття спортом.
На першому відео хлопець тиснув штангу від грудей під наглядом тренера. Було видно, що йому неймовірно важко дається ця вправа, але хлопець впорався.
"130 сьогодні важко пішли", - підписав відео артист.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Ольга Фреймут у вузькій сукні позбулася нижньої білизни, поманивши бюстом, що стирчить: "Аж сіпнулося око"
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Не стало зірки серіалів "Корона" і "Абатство Даунтон", подробиці трагедії: "ним захоплювалися мільйони"
На другому фото Ломакін у всій красі продемонстрував свої успіхи. Він скинув верхній одяг, засвітивши ідеальний залізний торс. Варто відзначити, що фігура Ломакіна на диво добре складена. Він сильно розкачав плечі і груди, а прес йому вдалося гарненько просушити, що додало його фігурі неймовірного вигляду.
Супермен відпочиває в порівнянні з фігуркою Ломакіна. Шанувальники не змогли залишити компліменти своєму кумиру, але напевно залишили масу реакцій на його відео.
Додамо, що глядачі побачать Ломакіна в прямих ефірах «Голосу країни».
Нагадаємо, що екс-бойфренд Мішель Андраде зізнався, що його пов'язує з Кароль і Дорофєєвою: "все одно б вибрав...".
Раніше ми писали, що красунчик з "Х-фактора" і "Голосу країни" показав, як ніжиться зі своєю кицькою: кадри непідробної любові.
Також на Politeka повідомляли, що екс-коханий Мішель Андраде Микита Ломакін повідав про майбутню дружину: "багато хто дивується...".