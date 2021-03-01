Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який кілька років зустрічався зі співачкою Мішель Андраде, показав, в чому секрет його відмінної фізичної форми

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував кілька відео, знятих в тренажерному залі. Ломакін дуже змінився з часів його участі в "Х-факторі". Одна з головних причин цього перетворення-заняття спортом.

На першому відео хлопець тиснув штангу від грудей під наглядом тренера. Було видно, що йому неймовірно важко дається ця вправа, але хлопець впорався.

"130 сьогодні важко пішли", - підписав відео артист.

На другому фото Ломакін у всій красі продемонстрував свої успіхи. Він скинув верхній одяг, засвітивши ідеальний залізний торс. Варто відзначити, що фігура Ломакіна на диво добре складена. Він сильно розкачав плечі і груди, а прес йому вдалося гарненько просушити, що додало його фігурі неймовірного вигляду.

Супермен відпочиває в порівнянні з фігуркою Ломакіна. Шанувальники не змогли залишити компліменти своєму кумиру, але напевно залишили масу реакцій на його відео.

Додамо, що глядачі побачать Ломакіна в прямих ефірах «Голосу країни».

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