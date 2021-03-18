Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, решила рассказать о своих отношениях с бывшим возлюбленным Никитой Ломакиным
Пикантное откровение прозвучит 20 марта в эфире третьего выпуска шоу звездных пародий под названием "Липсинк баттл", пишет ТСН.
Певица украино-боливийского происхождения Michelle Andrade для выступления перевоплотится в мужской образ — певца Рики Мартина. Специально для выступления на "Липсинк баттле" Мишель примеряет на себя настоящий мужской торс и сделает короткую прическу.
Изюминкой ее выступления станет дождь, который пойдет просто на сцене.
Мишель Андраде призналась, что перевоплощение далось ей нелегко, пришлось приложить немало усилий.
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«Мне достался очень необычный для меня персонаж, потому что в роли мужчины мне очень сложно. Рики Мартин один из наших супер-поп икон, а даже, если моя музыка такая же зажигательная, я привыкла танцевать, как девочка.
Для пародии мне пришлось перестроить себя, ведь мой герой очень горячий и движется совсем иначе, чем я. Но я уже знаю, как он чувствовал себя на сцене - очень раскованно, сексуально. Я попробую вжиться в роль максимально», - рассказала певица.
Также сообщается, что поддержать Мишель на "Липсинк баттле" придет ее бывший парень, певец и участник шоу "Голос країни" Никита Ломакин.
Более того, артистка согласилась ответить на острые вопросы ведущих Тины Кароль и Потапа, и рассказать об прошлом с Никитой.
Андраде и Ломакин познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. Они начали отношения, когда Андраде было 17 лет и встречались пять лет.
Ломакин ранее заявлял, что причиной их расставания с Андраде стала ее чрезмерная ревность и его незрелость.
Напомним, что знойная подопечная Потапа Андраде распахнула кофточку, подразнив формами без белья и грацией кошечки: "Вай, молодца".
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Мишель Андраде позволила раздвинуть свои ножки молодому красавцу: "Да!".
Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде удачно подчеркнула бюст, взбудоражив танцами: "Ты сияешь".