Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, решила рассказать о своих отношениях с бывшим возлюбленным Никитой Ломакиным

Пикантное откровение прозвучит 20 марта в эфире третьего выпуска шоу звездных пародий под названием "Липсинк баттл", пишет ТСН.

Певица украино-боливийского происхождения Michelle Andrade для выступления перевоплотится в мужской образ — певца Рики Мартина. Специально для выступления на "Липсинк баттле" Мишель примеряет на себя настоящий мужской торс и сделает короткую прическу.

Изюминкой ее выступления станет дождь, который пойдет просто на сцене.

Мишель Андраде призналась, что перевоплощение далось ей нелегко, пришлось приложить немало усилий.

«Мне достался очень необычный для меня персонаж, потому что в роли мужчины мне очень сложно. Рики Мартин один из наших супер-поп икон, а даже, если моя музыка такая же зажигательная, я привыкла танцевать, как девочка.

Для пародии мне пришлось перестроить себя, ведь мой герой очень горячий и движется совсем иначе, чем я. Но я уже знаю, как он чувствовал себя на сцене - очень раскованно, сексуально. Я попробую вжиться в роль максимально», - рассказала певица.

Также сообщается, что поддержать Мишель на "Липсинк баттле" придет ее бывший парень, певец и участник шоу "Голос країни" Никита Ломакин.

Более того, артистка согласилась ответить на острые вопросы ведущих Тины Кароль и Потапа, и рассказать об прошлом с Никитой.

Андраде и Ломакин познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. Они начали отношения, когда Андраде было 17 лет и встречались пять лет.

Ломакин ранее заявлял, что причиной их расставания с Андраде стала ее чрезмерная ревность и его незрелость.

Напомним, что знойная подопечная Потапа Андраде распахнула кофточку, подразнив формами без белья и грацией кошечки: "Вай, молодца".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Мишель Андраде позволила раздвинуть свои ножки молодому красавцу: "Да!".

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде удачно подчеркнула бюст, взбудоражив танцами: "Ты сияешь".