Все просто в восторге!

Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), удивила перевоплощением в мужчину

На шоу пародий «Липсинк баттл» исполнительница пришла в образе известного латиноамериканского певца Рики Мартина и исполнила песню Livin' La Vida Loca.

Фрагмент выступления Мишель Андраде выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Нужно отметить, что Тина Кароль и Потап были просто шокированы, когда увидели пародию, ее продюсер от восторга взялся за голову.

«Как я кайфанула в образе Ricky Martin 😂 не зря в детстве слушала его так много! Очень крутое шоу!!», - написала Мишель.

Фолловеры активно обсуждают перевоплощение певицы, одни признались, что Мишель очень хорошо спародировала Рики Мартина и спросили, где можно посмотреть полную версию, другие, наоборот, подвергли жесткой критике шоу.

"Это очень крутое выступление, я уже чувствую, хотя ещё не смотрела😍",

"Где можно посмотреть полную версию?",

"Что за бред , а не шоу?! Если бы своим голосом пели, то ещё понять можно , а так что ??",

"Мишель👏🏼👏🏼👏🏼Я пересматривала несколько раз 🔥🔥🔥😅Ты так круто спародировала Рикки 😂😂💪🏼

Красотка❤️😘",

"Харизматично!😌 Талантливо!👏🏼👏🏼 Горячо", "Это розвал",

"Было очень красиво, Мишелька это Рики Мартин, настоящий 😍", - высказались в сети.

Напомним, что Мишель Андраде заставила оконфузиться Андрея Данилко на шоу "Маска": "Когда твоя мама...".

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