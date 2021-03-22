Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), удивила перевоплощением в мужчину
На шоу пародий «Липсинк баттл» исполнительница пришла в образе известного латиноамериканского певца Рики Мартина и исполнила песню Livin' La Vida Loca.
Фрагмент выступления Мишель Андраде выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Нужно отметить, что Тина Кароль и Потап были просто шокированы, когда увидели пародию, ее продюсер от восторга взялся за голову.
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«Как я кайфанула в образе Ricky Martin 😂 не зря в детстве слушала его так много! Очень крутое шоу!!», - написала Мишель.
Фолловеры активно обсуждают перевоплощение певицы, одни признались, что Мишель очень хорошо спародировала Рики Мартина и спросили, где можно посмотреть полную версию, другие, наоборот, подвергли жесткой критике шоу.
"Это очень крутое выступление, я уже чувствую, хотя ещё не смотрела😍",
"Где можно посмотреть полную версию?",
"Что за бред , а не шоу?! Если бы своим голосом пели, то ещё понять можно , а так что ??",
"Мишель👏🏼👏🏼👏🏼Я пересматривала несколько раз 🔥🔥🔥😅Ты так круто спародировала Рикки 😂😂💪🏼
Красотка❤️😘",
"Харизматично!😌 Талантливо!👏🏼👏🏼 Горячо", "Это розвал",
"Было очень красиво, Мишелька это Рики Мартин, настоящий 😍", - высказались в сети.
Напомним, что Мишель Андраде заставила оконфузиться Андрея Данилко на шоу "Маска": "Когда твоя мама...".
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