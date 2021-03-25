Певица Мишель Андраде в соцсети ответила на необычные вопросы от поклонников, и поделилась личными подробностями

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая работает в продюсерском центре Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно в разделе сторис девушка предложила задать ей вопросы в формате "было/не было", на которые она потом отвечала. И хотя певица довольно откровенно рассказала о себе, один вопрос все же поставил ее в тупик.

Так, кто-то из пользователей спросил у Андраде, был ли у нее поцелуй с Позитивом, с которым она не так давно выпустила совместную песню, а таблоиды приписывают им бурный роман. Однако, на этот вопрос артистка решила ответить весьма загадочно, без утверждений или опровержений. Ответом стала фотография поцелуя Мишель с Надей Дорофеевой.

Также поклонники спрашивали у девушки, было ли у нее желание выпустить еще одну совместную песню с Позитивом. На это Андраде ответила "Было", и заинтриговала, что все это возможно уже этим летом. "Если под моим и постом Позитива до конца недели будет 10 тысяч комментов, то мы выпустим его в этом году", - написала Мишель.

Кроме того, в рамках этого опроса певица рассказала, что у нее были проблемы с лишним весом, когда она в 13 лет переехала из Боливии в Украину.

Еще Андраде поделилась, что однажды на съемках клипа ей пришлось нырять в бассейн с ледяной водой, хотя ее заверили, что вода теплая.

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