Певица Мишель Андраде, подопечная продюсера Потапа, заинтриговала пикантными кадрами из гримерки

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала забавный момент из закулисья шоу пародий "Липсинк баттл".

Так, Андраде готовилась выйти на сцену в образе латиноамериканского певца Рики Мартина. Девушка в коротком парике сидела в кресле, пока над ней колдовали стилисты. Каким-то образом в гримерке очутился известный ведущий и блогер Слава Демин, да еще и с камерой. Шоумен подкрался к певице со спины, ошеломив дальнейшей выходкой.

"Мишель, я всегда мечтал посмотреть на твою грудь...", - сказал он, засняв отражение звезды в зеркале. "Бог ты мой... я возбудился!", - воскликнул Демин, а певица только рассмеялась.

Дело в том, чтобы "превратиться" в мужчину, на Мишель надели специальный силиконовый костюм, имитирующий мужской накачанный торс. Именно это и заснял Демин.

Напомним, Андраде, в крови которой течет боливийская кровь, в свое время принимала участие в "Х-Факторе". После проекта ее заметил продюсер Потап, который предложил сотрудничество. В 2016 году девушка впервые выступила на большой сцене с группой Потапа Mozgi.

С тех пор Мишель уже значительно раскрутилась в украинском шоу-бизе, у нее появилась многотысячная армия фанатов. За ее яркой жизнью, богатой на различные события, в Инстаграм следят более полумиллиона фолловеров.

Напомним, что Мишель Андраде заставила оконфузиться Андрея Данилко на шоу "Маска": "Когда твоя мама...".

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