Подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде удивила загадочным кадром в полутонах, заговорив о тоске по родине

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Мишель разместила фото в черном латексном топе. Тень падает на лицо девушки ложа загадочные тени на лицо и фигуру молодой красотки.

Девушка облокотилась в кресле, устремив печальный взгляд на фотографа...

"Находиться за тысячи километров от своих близких и родных, от своей родины и природы – нелегко. Конечно я скучаю и эта ностальгия чувствуется в моих песнях", - начала свою небольшую исповедь певица, - Когда мы писали EP, мне так захотелось создать песню, которая вернёт меня туда, в эти родные ощущения, пусть всего на 3 минуты! И когда зимой в Боливии я слушала альбом и песню ÉCHALE, куда вложила личные мысли, я поняла, что в этом есть те самые краски и большая сила! Надеюсь, что и вы это почувствуете, когда услышите…"

Трогательные слова тронули за живое поклонников девушки. Надя Дорофеева откликнулась, и отметила пост огоньком. Другие поклонники стали поддерживать певицу словами и комплементами:

"Красотка😍😍", "Я тебя люблю", "Ждём очень ❤️", "Ну ваще😍🔥", "Как красиво ❤️🔥", "Ждеееем😍❤️🔥 🔥", "Богиня❤️❤️❤️", "Мишееееель 💔", "Побыстрее хочу услышать и окунуться в эту атмосферу. Уверенна все треки ECHALE будут очень крутыми, драйвовыми, танцевальными и атмосферными. С нетерпением жду, чтоб кайфануть под них. Просто, как всегда, забыть о всем проблемах, делах, одеть наушники и прочувствовать всю атмосферу, которую ты передаёшь в своих треках😌🧸", "No way 😮😍😍😍", - откликнулись поклонники Мишель.

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