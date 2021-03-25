Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала Гарячий образ, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде підготувала новий реліз, в якому не стала скромничати. Красуня під патронажем українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) активно набирає популярність і вже встигла завоювати серця українців.

Дівчина в Instagram опублікувала короткий ролик, в якому похвалилася зухвалим образом в латексних шортиках і ТОПі. Мішель зняли від ніжок до голови, демонструючи кожен сантиметр молодої зірки.

"ÉCHALE [ечале]

EP бути і саме так звучить його назва! Це іспанське слівце, тому що мій міні-альбом буде іспано-англійським.

А ще це на 100% Моє слово і про Мене, бо несе в собі меседж " Дерзай! Покажи їм!",- написала Мішель.

Відразу під відео з'явився і сам Потап, який залишив смайлик у вигляді піднятих рук.

Фанати подивилися ролик понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Echle буде хітом", "цей шматочок можна дивитися і слухати вічно", " це порве всі чарти!!!", "Думаю це буде чарівно. Швидше б послухати", "будемо чекати тебе, любимо тебе", "я буду чекати твоїх пісні".

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