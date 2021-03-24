Известная украинская певица, подопечная Потапа Мишель Андраде раззадорила поклонников новым образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в очень соблазнительном виде. Мишель обтянула свою стройную фигурку штанами, сделав акцент на аппетитной пятой точке. Стоит отметить, что отменная фигурка – результат тяжелых тренировок. У себя в сети Мишель регулярно показывает, как посещает тренировки, чтобы держать себя в форме.
«Сегодня», - коротко подписала фото звезда.
В комментариях Мишель оставили массу восторженных отзывов. Многие поклонники обратили внимание, что певица в этом образе сильно похожа на Настю Каменских. Действительно, если не присматриваться к фото, можно подумать, что на нем изображена Настя.
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«Афигенски», «Ты прекрасна», «Шикарная», «Воу, полегче детка», «Необычный вид», «Малышка, ты космос», «Ууух, Ким Кардашьян отдыхает», «Мне кажется или Мишель это новая НК», «На Настю сильно похожа», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде вдохновила кадром, на котором предстала в очень пикантном платье. Красотка надела белый наряд с невероятно глубоким декольте. Она спустила платье с плеч, едва не уронив бюст.
Напомним, что раскованная Мишель Андраде с бюстом напоказ вышла на сцену, Потап взялся за голову: "Это развал".
Как сообщала Politeka, шальная подопечная Потапа Мишель Андраде исполнила мечту, показав бюст: "Бог ты мой!".
Также Politeka писала, что раскрепощенная подопечная Потапа Андраде без смущения показала обнаженный торс: "Всегда хотел увидеть...".