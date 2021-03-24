Известная украинская певица, подопечная Потапа Мишель Андраде раззадорила поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в очень соблазнительном виде. Мишель обтянула свою стройную фигурку штанами, сделав акцент на аппетитной пятой точке. Стоит отметить, что отменная фигурка – результат тяжелых тренировок. У себя в сети Мишель регулярно показывает, как посещает тренировки, чтобы держать себя в форме.

«Сегодня», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях Мишель оставили массу восторженных отзывов. Многие поклонники обратили внимание, что певица в этом образе сильно похожа на Настю Каменских. Действительно, если не присматриваться к фото, можно подумать, что на нем изображена Настя.

«Афигенски», «Ты прекрасна», «Шикарная», «Воу, полегче детка», «Необычный вид», «Малышка, ты космос», «Ууух, Ким Кардашьян отдыхает», «Мне кажется или Мишель это новая НК», «На Настю сильно похожа», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде вдохновила кадром, на котором предстала в очень пикантном платье. Красотка надела белый наряд с невероятно глубоким декольте. Она спустила платье с плеч, едва не уронив бюст.

Напомним, что раскованная Мишель Андраде с бюстом напоказ вышла на сцену, Потап взялся за голову: "Это развал".

Как сообщала Politeka, шальная подопечная Потапа Мишель Андраде исполнила мечту, показав бюст: "Бог ты мой!".

Также Politeka писала, что раскрепощенная подопечная Потапа Андраде без смущения показала обнаженный торс: "Всегда хотел увидеть...".