Співачка Мішель Андраде, підопічна продюсера Потапа, заінтригувала пікантними кадрами з гримерки

Як передає Politeka.net, 24-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала кумедний момент із закулісся шоу пародій "Ліпсінк батл".

Так, Андраде готувалася вийти на сцену в образі латиноамериканського співака Рікі Мартіна. Дівчина в короткій перуці сиділа в кріслі, поки над нею чаклували стилісти. Якимось чином в гримерці опинився відомий ведучий та блогер Слава Дьомін, та ще й з камерою. Шоумен підкрався до співачки зі спини, приголомшивши подальшою витівкою.

"Мішель, я завжди мріяв подивитися на твої груди...", - сказав він, знявши відображення зірки в дзеркалі. "Бог ти мій... я збудився!", - вигукнув Дьомін, а співачка тільки розсміялася.

Справа в тому, щоб "перетворитися" в чоловіка, на Мішель наділи спеціальний силіконовий костюм, що імітує чоловічий накачаний торс. Саме це й зняв Дьомін.

Нагадаємо, Андраде, в крові якої тече болівійська кров, свого часу брала участь в "Х-Факторі". Після проекту її помітив продюсер Потап, який запропонував співпрацю. У 2016 році дівчина вперше виступила на великій сцені з групою Потапа Mozgi.

З тих пір Мішель вже значно розкрутилася в українському шоу-бізі, у неї з'явилася багатотисячна армія фанатів. За її яскравим життям, багатим на різні події, в Instagram стежать понад півмільйона фоловерів.

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