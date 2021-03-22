Всі просто в захваті!

Молода співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), здивувала перевтіленням у чоловіка

На шоу пародій «Ліпсінк баттл» виконавиця прийшла в образі відомого латиноамериканського співака Рікі Мартіна і виконала пісню Livin' La Vida Loca.

Фрагмент виступу Мішель Андраде виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net

Потрібно відзначити, що Тіна Кароль і Потап були просто шоковані, коли побачили пародію, її продюсер від захвату взявся за голову.

"Як я кайфанула в образі Ricky Martin 😂 не дарма в дитинстві слухала його так багато! Дуже круте шоу!!",- написала Мішель.

Фолловери активно обговорюють перевтілення співачки, одні зізналися, що Мішель дуже добре спародіювала Рікі Мартіна і запитали, де можна подивитися повну версію, інші, навпаки, піддали жорсткій критиці шоу.

"Це дуже крутий виступ, я вже відчуваю, хоча ще не дивилася😍",

"Де можна подивитися повну версію?",

"Що за маячня, а не шоу?! Якби своїм голосом співали, то ще зрозуміти можна, а так що ??",

"Мішель👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼я переглядала кілька разів 🔥 🔥 🔥 😅 ти так круто спародіювала Ріккі 😂 😂 💪 🏼

Красуня❤️😘",

"Харизматично!😌 Талановито!👏 🏼 👏 🏼 Гаряче"," Це розвал",

"Був дуже красиво, Мішелька це Рікі Мартін, теперішнє 😍 ",- висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде змусила осоромитися Андрія Данилка на шоу "Маска": "коли твоя мама...".

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