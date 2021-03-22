Відома співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде розохотила шанувальників розмістивши відео, в якій без сорому показує груди
Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Мішель Андраде, яка часто знімається в провокаційних відео, та й кліпи дівчини дитячими не назвеш, без сорому показала оголену передню частину тіла, сидячи в гримерці.
Відео потрапило на смартфон слави Дьоміна, який так і назвав ролик: "завжди мріяв побачити груди Мішель Андраде!". У ролику, Мішель сидить перед дзеркалом, а над нею чаклують візажисти. Вони "постригли" красуню і наділи великі чоловічі груди Мішель.
Саме тому Мішель абсолютно спокійно прореагувала на слова Дьоміна. Вона навіть "пограла" м'язами, посміхаючись своєю чарівною посмішкою. "Бог Ти мій, я збудився", - прокоментував Дьомін.
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Відео сторіс ми змогли зберегти для читачів.
У ролику зазначено, що Мішель готується до виходу ефіру на "Ліпсінк батл", про участь в якому дівчина не так давно оголошувала в своєму Instagram. Нагадаємо, що Мішель Андраде на Ліпсінк батлі спародіювала відомого латиноамериканського співака Рікі Мартіна і виконала пісню Livin' La Vida Loca.
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