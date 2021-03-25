Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала горячий образ, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде подготовила новый релиз, в котором не стала скромничать. Красотка под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) активно набирает популярность и уже успела завоевать сердца украинцев.

Девушка в Инстаграм опубликовала короткий ролик, в котором похвасталась дерзким образом в латексных шортиках и топе. Мишель сняли от ножек до головы, демонстрируя каждый сантиметр молодой звезды.

"ÉCHALE [эчале]

EP быть и именно так звучит его название! Это испанское словечко, потому что мой мини-альбом будет испано-английским.

А ещё это на 100% мое слово и обо мне, потому что несёт в себе месседж "Дерзай! Покажи им!", - написала Мишель.

Сразу под видео появился и сам Потап, который оставил смайлик в виде поднятых рук.

Фанаты посмотрели ролик более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Echle будет хитом", "Этот кусочек можно смотреть и слушать вечно", "Это порвет все чарты!!!", "Думаю это будет волшебно. Скорее бы послушать", "Будем ждать тебя, любим тебя", "Я буду ждать твоих песни".

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