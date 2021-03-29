Популярная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала зажигательное выступление в вызывающем наряде

Как сообщает Politeka.net, 24-летняя исполнительница боливийского происхождения поделилась заводными кадрами на своей странице в ТикТоке.

Андраде решила станцевать под собственную песню, показав свой запоминающийся образ. Таким образом певица готовится к новой премьере, которая состоится уже 1 апреля.

Для видео юная красотка надела дерзкий латексный костюм из коротких шортиков и лифа. Весь наряд перетянут разнообразными ремешками и полосками ткани. Высокие сапоги и длинные перчатки добавляют колоритности образу Мишель.

На кадрах певица соблазнительно выгибается в разные стороны, демонстрируя свою сочную фигурку и талант к танцам.

Поклонники юной красотки пришли в восторг от этих кадров.

«Круто жду», «Ваааай)) кайф буду ждать», «Вау какая красотка. Зажигалочка», «С нетерпением», «Кайфули», «Бомба», «Красотка нереальная», - пишут люди в комментариях к видео.

Ранее Мишель опубликовала ролик из ТикТока в сторис Инстаграм, где показалась в кожаных штанах и топе. Рядом стояла подружка в дижсан и блузе. Подружки танцевали, а после этого показали неприличный жест средним пальцем.

"Настроение - пятница", - написала звезда.

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