Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя, восхитив ракурсом

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде уже успела построить карьеру успешной певицы и постоянно радует фанатов новыми релизами. Красотка не стесняется показать и более пикантные свои образы, ведь девушка выглядит подтянуто, потому есть что продемонстрировать.

Мишель в этот раз показалась в кофточке и без штанов. Андраде стала в такую позу, чтобы показать свой "орешек". На втором кадре девушка уже позволила почти полностью оценить свою безупречную фигуру.

"Настроение "вечеринка здесь и сейчас" может быть и в понедельник, если рядом есть те, кто поддержит любую твою сумасшедшую затею.

Песня Tonight создает такое настроение во мне, в ней я такая, какой сама себя чувствую: молодая, смелая, открытая, сексуальная…

Включаю её и сразу хочу танцевать!

Конечно такое настроение нужно моему EP, поэтому вы услышите эту песню", - написала Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Девушка", "Вау, какая красивая", "Ждем альбом", "Ух, горячо", "Очень красивая", "Я обожаю эти фотки. Я ждала, когда ты их выставишь, и мы увидим их на твоей странице".

Напомним, затосковавшая в Украине подопечная Потапа Андраде потрясла кадром в латексном топе

А еще Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" рассекретил, что у него с Мишель Андраде

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде ушла в разнос, показав украинцам средние пальцы



