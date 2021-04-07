Певица Мишель Андраде, вылетевшая из шоу "Маска" за шаг до финала, поделилась своими впечатлениями

Мишель все это время пряталась в пушистом и объемном костюме Циклопа, которого публика назвала самым милым участником. Несмотря на кажущуюся легкость и по-детски забавные выходки, за каждым появлением на сцене стоял титанический труд. Об этом звезда рассказала закулисному ведущему "Маски" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"На самом деле костюм очень тяжелый, особенно голова... Первое время сложно было двигать ножки, но мне кажется, я их подкачала, благодаря своему костюму, икры точно... Первый день была даже крепатура", - пожаловалась Мишель.

Также нервы певице "попортил" и один из звездных детективов, а именно Андрей Данилко. Во время девятого выпуска артист поднялся на сцену и так сильно обнял Циклопа, что чуть не спала маска.

Андраде призналась, что испугались в тот момент.

"Мне практически ничего не было видно... И когда Данилко ко мне подходил, я не заметила, я б могла подготовиться, и тут - чуть ли голова не вылетела! Я думаю: "Упс!", - поделилась Мишель.

Напомним, Андраде, в крови которой течет боливийская кровь, в свое время принимала участие в "Х-Факторе". После проекта ее заметил продюсер Потап, который предложил сотрудничество. В 2016 году девушка впервые выступила на большой сцене с группой Потапа Mozgi. С тех пор Мишель уже значительно раскрутилась в украинском шоу-бизе, у нее появилась многотысячная армия фанатов.

Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде распахнула рубашку, побаловав экзотикой.