Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, предстала в раскованном виде
Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка в последнее время радует очень горячими образами. Она немного сменила стиль, превратившись из скромницы в искусительницу.
На свежем фото артистка предстала в весьма пикантном виде. Она впечатлила экзотической прической и необычным макияжем, который сделал ее похожей на сказочного персонажа. Мишель распахнула рубашку, похваставшись стильным луком.
«Ура! Спасибо большое всем за прямой эфир, кажется это было очень круто. Завтра премьера! ÉCHALE», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных отзывов и комплиментов.
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«Богиня», «классно было!», «Крутой эфир! И очень клевый образ», «Наша гордость», «Вау, эльфийка!», «Самая лучшая», «Пушка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде засветилась в компании Позитива в жаркой стране. Вместе звезды стали ведущими юбилейных выпусков тревел-шоу «Орел и решка». На фото они позируют вдвоем на фоне неба и пальм. Стоит отметить, что после этого выпуска в сети поползли слухи об их романе.
Напомним, что подопечная Потапа Мишель Андраде без штанов впечатлила размером своего "орешка": "Здесь и сейчас".
А еще Politeka писала, что подопечная Потапа в узком боди не удержалась и излила душу украинцам: "Мне так хотелось...".
Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в соблазнительном боди расставила ножки, присев на пол: "Bad girl".