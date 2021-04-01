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Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, предстала в раскованном виде

Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка в последнее время радует очень горячими образами. Она немного сменила стиль, превратившись из скромницы в искусительницу.

На свежем фото артистка предстала в весьма пикантном виде. Она впечатлила экзотической прической и необычным макияжем, который сделал ее похожей на сказочного персонажа. Мишель распахнула рубашку, похваставшись стильным луком.

«Ура! Спасибо большое всем за прямой эфир, кажется это было очень круто. Завтра премьера! ÉCHALE», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Богиня», «классно было!», «Крутой эфир! И очень клевый образ», «Наша гордость», «Вау, эльфийка!», «Самая лучшая», «Пушка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде засветилась в компании Позитива в жаркой стране. Вместе звезды стали ведущими юбилейных выпусков тревел-шоу «Орел и решка». На фото они позируют вдвоем на фоне неба и пальм. Стоит отметить, что после этого выпуска в сети поползли слухи об их романе.

Напомним, что подопечная Потапа Мишель Андраде без штанов впечатлила размером своего "орешка": "Здесь и сейчас".

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа в узком боди не удержалась и излила душу украинцам: "Мне так хотелось...".

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в соблазнительном боди расставила ножки, присев на пол: "Bad girl".