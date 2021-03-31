Відома співачка Мішель Андраде показала себе в обпалюючому образі

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде вже встигла закохати в себе українців, радуючи зовнішністю і співом, постійно даючи новий контент. Красуня не соромиться себе показати, тому часто образи у зірки досить пікантні, чим розбурхує фантазію українців.

Зірка цього разу опублікувала фото, де позувала в чорному боді і кофті. Красуня лежала на підлозі, розставивши ніжки в сторони, засвітивши частково сідниці. Кадри вийшли дуже зачаровують і пікантними.

"Знаєте, що я відразу полюбила в Україні? Зміну пір року!

Обожнюю весну, коли розквітає все навколо і всередині нас, з'являється більше натхнення, ми закохуємося...і завжди бережемо в душі спогади про спекотне літо. Мені так хотілося подарувати вам історію одного літнього вечора, коли ти йдеш до нього назустріч, відчуваючи безтурботність і закоханість. Так в EP ÉCHALE з'явилася романтична пісня, без якої мені здається він був би неповним.

Onda - це хвиля теплих спогадів, яка огортає світлими прекрасними емоціями", - написала Мішель.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мішель Андраде показала довгі пальчики", "Тигриця", "як же я вже чекаю цю романтичну пісню".

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