Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе, захопивши ракурсом

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде вже встигла побудувати кар'єру успішної співачки і постійно радує фанатів новими релізами. Красуня не соромиться показати і більш пікантні свої образи, адже дівчина виглядає підтягнуто, тому є що продемонструвати.

Мішель цього разу здалася в кофтині і без штанів. Андраде стала в таку позу, щоб показати свій "горішок". На другому кадрі дівчина вже дозволила майже повністю оцінити свою бездоганну фігуру.

"Настрій" вечірка тут і зараз " може бути і в понеділок, якщо поруч є ті, хто підтримає будь-яку твою божевільну затію.

Пісня tonight створює такий настрій в мені, в ній я така, якою сама себе почуваю: молода, смілива, відкрита, сексуальна…

Включаю її і відразу хочу танцювати!

Звичайно такий настрій потрібен моєму EP, тому ви почуєте цю пісню", - написала Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дівчина", "Вау, яка красива", "чекаємо альбом", "Ух, гаряче", "дуже красива", " я обожнюю ці фотки. Я чекала, коли ти їх виставиш, і ми побачимо їх на твоїй сторінці".

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде, яка затужила в Україні, потрясла кадром у латексному топі

А ще Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" розсекретив, що у нього з Мішель Андраде

Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде пішла в рознос, показавши українцям середні пальці



