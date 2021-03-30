Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе, захопивши ракурсом
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде вже встигла побудувати кар'єру успішної співачки і постійно радує фанатів новими релізами. Красуня не соромиться показати і більш пікантні свої образи, адже дівчина виглядає підтягнуто, тому є що продемонструвати.
Мішель цього разу здалася в кофтині і без штанів. Андраде стала в таку позу, щоб показати свій "горішок". На другому кадрі дівчина вже дозволила майже повністю оцінити свою бездоганну фігуру.
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Звичайно такий настрій потрібен моєму EP, тому ви почуєте цю пісню", - написала Мішель.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дівчина", "Вау, яка красива", "чекаємо альбом", "Ух, гаряче", "дуже красива", " я обожнюю ці фотки. Я чекала, коли ти їх виставиш, і ми побачимо їх на твоїй сторінці".
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