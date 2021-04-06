Певица Мишель Андраде показала, как проходило ее перевоплощение в Циклопа на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net , украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети. Так, в этот раз красотка в своих Instagram-сторис показала, что происходило за кулисами шоу "Маска", где она выступала в образе Циклопа.

По словам Мишель, участникам шоу приходилось надевать специальные маски на головы, чтобы не выдавать себя. Также они надевали черные футболки с надписью: "Не разговаривайте со мной". Артистка заявила, что футболка эта очень удобная, так что она оставила ее себе на память. Также певица призналась, что с первого взгляда влюбилась в свой костюм Циклопа. "Он был большим и очень тяжелым", - отметила девушка.

Андраде также рассказала поклонникам, что костюм был настолько объемным, что в нем было тяжело ходить, не то что танцевать. И несмотря на огромный глаз, выходя на сцену Мишель почти ничего не видела, так что ей помогали двигаться. "Ходить было тяжело. Про танцевать вообще молчу. Все что могла делать – это ходить, приседать и ножками топать", - поделилась певица. Однако, несмотря на все трудности, она счастлива, что приняла участие в шоу "Маска", а в свой костюм просто влюбилась.

Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.

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