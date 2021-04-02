Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап (Алексей Потапенко), показала себя в образе для клипа
Как пишет Politeka.net, украинская певица закончила работу над своим новым альбомом и постоянно подогревает интерес фанатов к своему творчеству. Девушка регулярно делиться фото и видео в Инстаграм, демонстрируя свои наработки.
В этот раз Мишель опубликовала кадры клипа ÉCHALE. В нем Андраде была в латексном топе и шортиках. Красотка эффектно двигалась в ролике, впечатляя соблазнительной фигурой.
"Lyric video ÉCHALE
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Искренняя благодарность всей команде", - написала красотка под роликом.
Фанаты сразу начали комментировать ролик:
"Как я кайфую от этих песен, спасибо", "Это пушка просто", "Браво мне за то, что я послушал", "Браво всей команде за огромный труд, потрясающая работа. Мишель ты лучшая. Вы лучшие".
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На свежем фото артистка появилась в весьма интересном виде. Она удивила экзотической прической и необычным макияжем, который сделал ее похожей на сказочного персонажа. Мишель распахнула рубашку, похваставшись стильным луком.
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