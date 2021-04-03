Співачка Мішель Андраде , яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), показала, як позбавляється від зачіски

Як пише Politeka.net , українська співачка болівійського Походження у свої 24 роки встигла побудувати кар'єру телеведучої та співачки. Дівчина днями випустила міні-альбом ÉCHALE, в яких ностальгує про свою батьківщину. Не забуває Красуня і соціальних мережах, де радує фанатів цікавими образами.

Цього разу Мішель опублікувала в сторіс Instagram ролик, в якому позувала в білому топі і джинсових штанях. Красуня на прискорених кадрах почала розплітати кіски, змінивши повністю зачіску.

Фанати не змогли залишити лайки і коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "Богиня краси, дуже добре", "Яка струнка", "Красуня", "О, нова зачіска".

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина Потапа, Ірина Горова, з'явилася в компанії співачки-красуні, Мішель Андраде. Цього разу колишня дружина Потапа розмістила яскраве спільне фото зі співачкою. Обидві позували в плісированих спідницях і посилали повітряні поцілунки, набувшись. Образи красунь були стильними і, завдяки аксесуарам, завершеними.

Нагадаємо, безсоромна підопічна Потапа Мішель Андраде в латексному міні приголомшила пікантним відео.

А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде відчинила сорочку, побалувавши екзотикою.