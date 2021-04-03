Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), показала, как избавляется от прически
Как пишет Politeka.net, украинская певица боливийского происхождения в свои 24 года успела построить карьеру телеведущей и певицы. Девушка на днях выпустила мини-альбом ÉCHALE, в которых ностальгирует о своей родине. Не забывает красотка и социальных сетях, где радует фанатов интересными образами.
В этот раз Мишель опубликовала в сторис Инстаграм ролик, в котором позировала в белом топе и джинсовых штанах. Красотка на ускоренных кадрах начала расплетать косички, изменив полностью прическу.
Фанаты не смогли оставить лайки и комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Богиня красоты, очень хорошо", "Какая стройная", "Красотка", "О, новая прическа".
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Ранее мы сообщали, что бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, появилась в компании певицы-красавицы, Мишель Андраде. В этот раз бывшая жена Потапа разместила яркое совместное фото с певицей. Обе позировали в плиссированных юбках и посылали воздушные поцелуи, приобнявшись. Образы красоток были стильными и, благодаря аксессуарам, завершенными.
Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.
А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде распахнула рубашку, побаловав экзотикой.
Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа в узком боди не удержалась и излила душу украинцам.