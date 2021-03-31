В сети появилось видео грандиозного выступления Солнца на шоу "Маска", которое довело Полякову до истерики
Как сообщает Politeka.net, яркое и масштабное шоу "Маска" на телеканале "Украина", продолжает будоражить зрителей интригами, выступлениями участников и реакциями звездных детективов. Так, недавно на странице проекта в Instagram опубликовали забавный видеофрагмент, в котором показали грандиозное выступление Солнца, а также реакцию на него звездных судей.
Надо сказать, что представление загадочного участника солнце было действительно ярким и впечатляющим. Больше всего зрителей и детективов поразил полет Солнца над сценой. Оля Полякова буквально впала в истерику и начала визжать: "Кто это? Кто это?". Бурной была также и реакция Насти Каменских. А вот мужчины-детективы были более сдержанными, правда Дзидзьо таки отметил: "Да это капец, как круто!".
В подписи к публикации пользователям предложили угадать, кто скрывается за маской Солнца. "Вау! В минувшую субботу Солнце по-настоящему сияло над сценой шоу МАСКА. Полное выступление смотрите на нашем официальном YouTube-канале. Кто скрывается под маской Солнца, пишите ваши варианты в комментариях", - говорится в сообщении. Конечно же украинцы начали выдвигать свои версии того, кто прячется за маской Солнца. Так, среди самых распространённых вариантом – Ани Лорак, Злата Огневич и Марув.
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