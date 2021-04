Шоу "Маска" підходить до завершення, пристрасті загострилися до межі

Як відомо, у фінал проекту потрапили троє учасників: мужній Носоріг,

фантастичне Сонце і неймовірний Дракон. Нове відео з анонсом останнього випуску опублікували на YouTube-каналі цього шоу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Глядачі пророкують перемогу виконавиці, яка ховається в костюмі Сонце. Розкішний костюм із золотими "променями" та неймовірний голос підкупили публіку.

Користувачі гадають, хто може ховатися під маскою, влаштовуючи цілі баталії в Мережі з цього приводу. Серед названих імен Злата Огневич, Камалія, Таїсія Повалій, Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Таюне і навіть Ані Лорак, незважаючи на те, що вона будує кар'єру в Росії. Кандидатуру останньої особливо коментують. Адже нещодавно її бачили в Києві. Співачка сама охоче виставляла кадри, як прогулюється Хрещатиком.

"Сонце переможе, без сумнівів🎉"

"Люди ви шоу дивитеся??? Що ви всі Злата та Злата. Була вона вже і більше не буде. У масці Сонце Бужинська або Лорак... Схиляюся до останньої..."

"Лорак, може бути, але вона ж в Росії, голос у неї о-го-го"

"Злата не повинна бути вдруге. Лорак або Повалій"

"З Лорак точно мимо - Сонце блондинка"

"Я одна не чую в Сонце Кароліну? Навіть якщо підказки підходять, але голос... Кароліна вже співала на шоу точнісінько пісню "My heart will go on" і якщо порівняти, то взагалі різне звучання. Я буду в шоці якщо сонце дійсно Ані Лорак"

"Лорак не дарма в Києві, відчуваю... такого вокалу немає майже ні в кого"

"її б не запросили, тому що вона ворог України"

"Чому ніхто не пише що сонце може бути Надя Дорофєєва?! Як варіант цілком підходить"

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде вперше розповіла, як Данилко її налякав на "масці": "трохи голова не вилетіла..."

А ще Politeka писала, у шоу " Маска "пристрасті розпалюються, що відомо про учасників:" Данилко сказав про аферистів..."