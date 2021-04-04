Шоу "Маска" приближается к концу, а это значит, что скоро зрители узнают, кто прятался под всеми масками
В субботу, 3 апреля, в новом выпуске шоу "Маска" свои личности рассекретили сразу три главніх героя, передает Politeka.net. Звездные детективы, Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко, Олег Винник и DZIDZIO, вместе со зрителями пришли в восторг.
Гостем шоу стал герой Мохито, который сразу раскрыл свою личность - им оказался телеведущий Алексей Суханов.
По итогам голосования зрителей, свою личность раскрыл Лягушонок. Оказалось, что в костюме все это время выступал актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин.
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Под маской Стрекозы скрывалась певица Анастасия Приходько.
А Циклопчиком стала исполнительница Мишель Андраде, которая работала над своим акцентом, чтобы ее быстро не разоблачили.
В итоге в финал вышли такие герои: Дракон, Носорог и Солнце.
В посте официальной группы программы обратились к зрителям.
"Мы уже очень скучаем по нашим участниками. Друзья, пишите в комментариях, кого из трех финалистов будете поддерживать в следующую субботу 👇", - написали авторы поста.
За девять часов публикация собрала более 3000 лайков.
"Носорог в финале... Чего-то более провального сложно придумать!", "Я буду скучать по лягушонку и циклопом 😢 думаю победит солнце", "Солнце должно победить 🔥", "Учитывая как Данилко сказал об аферистах, возможно, Злата таки в солнце", "Солнце - Бужинская, Носорог - Тритенко, Дракон - Мирзоян", - написали пользователи сети.
Напомним, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".
А еще Politeka писала, что Полякова разболтала, кто прячется в костюме Мохито на шоу "Маска": "А я говорила, что это Лешик!".
Также Politeka сообщала, что задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что...".