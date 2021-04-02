Звездные детективы шоу, ставшего гипер популярным, "Маска", создают яркую атмосферу на зрелищном проекте, в этот раз вопрос стал о "долге" Поляковой перед Андреем Данилко

Как передает Politeka.net, на Youtube-канале "Маска. Україна" разместили видео, на котором Андрей Данилко напомнил Поляковой о долге, ведь на прошлом выпуске, они поспорили на 500 грн, что под маской Луны находится Надя Мейхер, и Оля проиграла.

Ролик начинается с того, что Андрей заявляет "Я хочу напомнить Оле Поляковой, чтобы она мне отдала 500 гривнев", - сказал Данилко, и снова сел возле Поляковой на детективное кресло.

При этом Оля скорчила недовольную гримаску. Ведущий Владимир Остапчук заявил, что об этом знает вся страна, и подписчики в Instagram об этом постоянно пишут.

Тогда Оля ответила: "Знаешь что, Андрей Михайлович, закончится карантин, поедем работать - отдам!".

Зрители и коллеги рассмеялись и напоминанию Данилко, и ответу Оли Поляковой. В комментариях некоторые написали о "наглости" Поляковой и пожалели Данилко. Однако многим понравились шутки артистов, которые веселят и подбадривают зрителей:

"Оля, так не чесно, це ж спір, віддай Андрію його виграш😂😂😂", "Як для Данилко, так і для Олі, ті 500 гривень це копійки", "Андрей такой прикольный с этими 500 гривнами рассмешил, уже бы Оля отдала бы ему и Андрей успокоился. На него смотреть и слушать одно удовольствие.!!!", "Мне так нравится и Оля и Данилка Просто в кайф на них смотреть и слушать Вот бы у нас в Беларуси были бы такие артисты", "Оля бідкається що концертів нема, грошей не вистачає, а тут ще й 500грн. прошльопала", "Без Данилко и Поляковой было бы скучно!!! Всегда на позитиве! И поднимают всем настроение!!!", - написали поклонники.

Напомним, что на шоу Полякова наотрез отказывалась верить, что под маской Луны Мейхер и даже поспорила с Данилко на 500 грн, и проиграла, потому, что под Луной была Надежда Мейхер. Поклонники, которые черпают информацию из всех возможных ресурсов, сразу откликнулись на новость бурными овациями Андрею Данилко. А также похвалили Надю Мейхер за шикарное исполнение музыкальных номеров.

Напомним, что Мейхер после испытаний в "Маске" призналась, почему Данилко ее раскусил: "Кислород почти не поступал..."

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