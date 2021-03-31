В Сеть попал концерт выступления Андрея Данилко на пике популярности, артист восхитил поклонников своими шутками

Как передает Politeka.net, в Youtube-канале "ДА!" появилось видео с хитовыми шутками Данилко, снятое из-за кулис. Поклонники артиста восхитились талантом звездного юмориста.

Авторы паблика утверждают, что видео было снято в 1998 году. Данилко, еще совсем юный покоряет пародиями и искрометным юмором.

Он выступил в костюме женщины - коротком платьице, засветив стройные ножки, и в костюме милиционера на жд-вокзале.

Поклонники восхитились шикарным юмором, и талантом артиста, написав благодарение автору видео и конечно же похвалив любимого артиста:

"Яркое выступление, как ни смотри, хоть из-за кулис, хоть из зрительного зала👏👏👏👏👏 - талант виден с любого ракурса🤩", "Великолепный, Андрейка!", "Съёмки из-за угла абсолютно ни чего не портят :))) ❤️", "Талантливый актер сколько радости дарит людям и какая шикарная передача СВ ШОУ была! 👋 💙 💛 💚", "Мой роднюлька, золотой, дорогой, неповторимый, красивый Андрюша Данилко!!!", "Обожаю такой ракурс) Поближе к Андрею..."

Известно, что Данилко решил прекратиить свою деятельность и отказался от своей сценической роли Верки Сердючки. С тех пор, Андрея часто видят серьезным и сконцентрированным, а на шоу Маска, где Данилко выступает в роли звездного детектива, его считают самым умным из всех звезд. Циклоп, выступая, даже захотел обнять Андрея, сказав, что это подарит Данилко хоть немного позитива и его лицо засияет.

Напомним, что стеснительный Данилко ловко отшил Осадчую, покорив украинцев: "Самый достойный кандидат в президенты".

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Также Politeka писала, что Мейхер после испытаний в "Маске" призналась, почему Данилко ее раскусил: "Кислород почти не поступал..."