Популярный украинский артист Андрей Данилко восхитил украинцев своим искренним ответом на надоедливые расспросы о его здоровье и жизни

Как известно, Данилко – не самый публичный человек. Украинцы мало что знают о его личной жизни, ведь шоумен старается ее не выпячивать. Однако, на днях известная телеведущая «поймала артиста с поличным», когда он решил забрать мороженное со светского праздника домой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На канале программы Світське життя в Youtube появились кадры их короткого интервью.

«Андрей, а сколько мороженого ты сегодня съел? И решил еще и домой прихватить несколько?», - поинтересовалась ведущая.

Артист с мороженым в руках был вынужден признаться, что действительно очень любит это лакомство.

«Я сейчас кулечек ищу, и в этот кулечек наберу мороженого. Ты знаешь, я бывает покупаю морожено, кладу в морозилку и когда ночью мне чего-то так хочется, я могу пару штук убрать под сериал», - рассказал Данилко.

Осадчая поинтересовалась, смог ли артист подлечить свое здоровье за время карантина, однако Данилко на этот вопрос отвечать уже не захотел, мотивировав это своей нелюбовью к вечеринкам и интенсивному общению с толпой людей.

«Ну не мой день, видно сегодня! Лучше все выкиньте к чертовой матери, ну не могу сегодня!», - в сердцах произнес артист, после чего поспешно удалился.

Украинцы в комментариях оценили искренность Данилко.

«молодец! не хочет давать интервью- не дает, не играет на публику, не выделывается, не понтуется», «Самый настоящий и искренний Артист. Без фальши и лицемерия. Браво!», «Лучший! Самый искренний!», «Шары эти дурацкие» Андрей это Вам не Вера», «Мне кажется что среди юмористов нашей эстрады он самый достойный кандидат в президенты», - пишут люди.

Напомним, скромник Данилко, потерявший над собой контроль, удивил непристойным поведением: "Кто накормил виагрой?".

Как сообщала Politeka, ранимого Андрея Данилко окончательно довели на съемках нового шоу: "Я идиот".

Также Politeka писала, что распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!".